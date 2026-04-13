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“Impressioni di paesaggio: la nascita della pittura en plein air”

Martedì 14 Aprile, alle 18.00, l’Antico granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza, ospiterà l’incontro Impressioni di paesaggio: la nascita della pittura en plein air a cura della storica dell’arte Simona Bartolena.
Nell’ambito del progetto Fermenti culturali, l’edizione 2026 del corso La Poesia Muta esplora il tema del paesaggio e il suo ruolo nell’arte di tutti i tempi, dall’antichità fino all’epoca moderna. Un’indagine che racconta la ricerca di artisti noti e meno noti che hanno amato il soggetto paesaggistico (da Leonardo da Vinci a Monet, da Turner a Whistler), ma anche l’evoluzione di un genere che ha trovato la propria indipendenza iconografica solo nell’800 e i suoi sviluppi nell’età contemporanea, fino alle soglie dell’astrattismo.

 

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