In Bocca al Luppolo 2025

Torna anche quest’anno In Bocca al Luppolo, la festa della birra di Colico giunta ormai alla settima edizione.

L’appuntamento è per Venerdì 22 e Sabato 23 Agosto al Palalegnone, a partire dalle ore 18.00. Due serate imperdibili tra birra, buon cibo e musica dal vivo:

Venerdì 22: sul palco i BigBang – The History of Rock

Sabato 23: spazio alla festa con 80 Voglia di 90 & 2000

Come da tradizione, potrai gustare una ricca cena a base di stinco, polletto e salsiccia accompagnata da una selezione di birre artigianali, tutte da scoprire e assaporare. Si lascia il menu completo a questo link.