RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
30 C
Comune di Lecco
domenica, Agosto 17, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

In Bocca al Luppolo 2025

Torna anche quest’anno In Bocca al Luppolo, la festa della birra di Colico giunta ormai alla settima edizione.

L’appuntamento è per Venerdì 22 e Sabato 23 Agosto al Palalegnone, a partire dalle ore 18.00. Due serate imperdibili tra birra, buon cibo e musica dal vivo:

Venerdì 22: sul palco i BigBang – The History of Rock
Sabato 23: spazio alla festa con 80 Voglia di 90 & 2000

Come da tradizione, potrai gustare una ricca cena a base di stinco, polletto e salsiccia accompagnata da una selezione di birre artigianali, tutte da scoprire e assaporare. Si lascia il menu completo a questo link.

Tags: , , ,

Data

22 - 23 Agosto 2025

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 22 - 23 Agosto 2025

Luogo

PalaLegnone, Colico
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -