In ogni storia una donna è una raccolta di narrazioni dedicate alle donne e per le donne, che rispecchiano la loro realtà quotidiana, presentate con ironia ma anche con una profonda verità. Non a caso, organizzato nella settimana della Giornata della Donna, lo spettacolo, della durata di circa un’ora e quaranta minuti, ha l’obiettivo di intrattenere il pubblico, divertendolo ma anche offrendo spunti di riflessione sulle sfide, le difficoltà, le paure e le ansie che molte donne vivono oggi.

Lo spettacolo prevede nove monologhi interpretati da donne di ogni epoca e luogo; tre monologhi di uomini che raccontano la loro visione della donna; quattro mini-dialoghi fra una coppia di sposi, simpatica e divertente, in cui ognuno di voi potrà rispecchiarsi. Il tutto accompagnato anche da piccoli momenti musicali cantati da due delle meravigliose voci della Compagnia del Domani.

Il Cineteatro Palladium di Lecco sarà la tela su cui dipingerà il cast di questo nuovo imperdibile spettacolo, mercoledì 5 marzo alle ore 20.30.

Per ulteriori informazioni sui biglietti e sugli orari dello spettacolo, è possibile visitare il sito.