“In viaggio come mercanti medievali”, l’incontro all’UNI3 di Valmadrera

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera propone un nuovo appuntamento dell’edizione 2024-2025 di “UNI3” Università della Terza Età, mercoledì 11 giugno, alle 15.00, presso la sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. Tema del convegno sarà “In viaggio come mercanti medievali. La via mercatorum in Valle Brembana e il borgo Cornello dei Tasso”.

Relatrice dell’incontro sarà la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio, storica dell’arte specializzata in arte medievale lombarda, ex docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico “Alessandro Manzoni”. La professoressa Polo D’Ambrosio collabora a pubblicazioni accademiche legate alla sua disciplina ed è consulente per l’allestimento di mostre d’arte.

L’incontro presenterà la storia della via mercatorum, insieme di sentieri e mulattiere che nel Medioevo collegavano Bergamo con le valli Seriana e Brambana, e con i successivi passi alpini verso la Valtellina. L’importanza di questa via declinò dal XVI secolo, quando la Repubblica di Venezia, cui quei territori appartenevano come Domini di Terraferma, costruì la via Priula proprio per migliorare l’afflusso commerciale con la Valtellina. Negli ultimi anni la politica locale ha voluto rivalorizzare l’antica via, il cui tracciato è ben conservato. Il percorso presenta notevoli itinerari naturalistici e permette di visitare borghi storici tra cui quello medievale di Cornello dei Tasso, che proprio alla via mercatorum deve la sua importanza in epoca medievale. Lo spostamento dei commerci lungo la via Priula del 1592 isolò il borgo; proprio questo improvviso declino ha permesso il mantenimento integro di edifici e strade.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati. Prima e dopo l’incontro saranno raccolte le prenotazioni e le quote per la visita guidata a Cornello dei Tasso del 25 giugno.