Inaugurazione del “Museo Giancarlo Vitali”

Il 30 aprile aprirà al pubblico il Museo Giancarlo Vitali, in via Manzoni 50 a Bellano. La collezione di un centinaio di dipinti sarà allestita in un grande spazio che mette in connessione tre ambienti: il Circolo che, negli scorsi sei anni ha ospitato tredici mostre di arte contemporanea ideate e prodotte da ArchiViVitali, l’archivio di Giancarlo Vitali e un fondo commerciale interamente ristrutturato.

Il Comune di Bellano celebra l’apertura di questa importante tappa del nuovo progetto BAC (Bellano Arte Cultura), invitando tutta la Comunità alla festa “Il Paese del Pittore” , dalle ore 20.00 di martedì 29 aprile al Palasole in via Tommaso Grossi 19.

Si inizierà con polenta, formaggi, salumi e vini, si prosegue con racconti, immagini, musica per poi concludere la serata con la visita del Museo.