Inaugurazione dell’installazione “Regina” sul Monte Barro

Il Distretto Culturale del Monte Barro e il Parco Monte Barro sono lieti di annunciare un nuovo, affascinante capitolo nel loro racconto di arte e natura: l’inaugurazione dell’installazione Regina, firmata dall’artista Martina Cioffi e curata da Elena Isella. L’opera si troverà in prossimità della Baita di Ninetta, in zona scavi archeologici, sul Monte Barro.

L’opera sarà presentata al pubblico Sabato 4 Ottobre, alle 16.00. Regina è la sesta opera a popolare il percorso Monte Barro_Arte Natura, un progetto che vuole creare un vero e proprio Parco Tematico di Land Art, il primo in Provincia di Lecco. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il Distretto e il Monte Barro attraverso gesti artistici e messaggi che parlino del rapporto tra uomo e natura. L’installazione si affianca ad altre cinque opere già presenti, tra cui il celebre Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto nei pressi dell’Eremo.