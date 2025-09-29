RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
21.7 C
Comune di Lecco
lunedì, Settembre 29, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Inaugurazione dell’installazione “Regina” sul Monte Barro

Il Distretto Culturale del Monte Barro e il Parco Monte Barro sono lieti di annunciare un nuovo, affascinante capitolo nel loro racconto di arte e natura: l’inaugurazione dell’installazione Regina, firmata dall’artista Martina Cioffi e curata da Elena Isella. L’opera si troverà in prossimità della Baita di Ninetta, in zona scavi archeologici, sul Monte Barro.

L’opera sarà presentata al pubblico Sabato 4 Ottobre, alle 16.00. Regina è la sesta opera a popolare il percorso Monte Barro_Arte Natura, un progetto che vuole creare un vero e proprio Parco Tematico di Land Art, il primo in Provincia di Lecco. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il Distretto e il Monte Barro attraverso gesti artistici e messaggi che parlino del rapporto tra uomo e natura. L’installazione si affianca ad altre cinque opere già presenti, tra cui il celebre Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto nei pressi dell’Eremo.

 

Tags: , , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

Lecco
20°
Soleggiato
07:1719:08 CEST
Temperatura percepita: 20°C
Vento: 5km/h SSW
Umidità: 56%
Pressione: 1017.27mbar
Raggi UV: 0
20h21h22h
17°C
15°C
14°C
MarMerGio
21/12°C
17/9°C
18/9°C
Previsioni del tempo Lecco, Italy ▸
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -