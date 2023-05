Mostra fotografica “Paesaggi per un amore”

mostra fotografica personale di Ivano Borile

a cura di IVAN ZEGA FANTOMATICI MAESTRI DEL BRIVIDO

Un percorso espositivo di scatti fotografici tutto dedicato al paesaggio per rinnovare la nostra continua dedizione alla bellezza e il nostro impegno a cercare di riconoscere negli spazi in cui ci muoviamo il senso di armonia che sottende a tutto, e quella spiritualità che c’è lungo le strade, tra le case, sulle colline e nei boschi, in cima alle montagne e in riva al mare.

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 15,00 alle 18,00.