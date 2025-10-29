Incontri a Km 0 in Biblioteca: Maddalena Bertelè presenta “Vera a metà”

Nel mese di novembre torna l’iniziativa dedicata agli incontri con l’autore, organizzata dalla Biblioteca Civica “Franco Pirola” di Oggiono. In breve: 3 appuntamenti con l’autore, a Oggiono, presso la Biblioteca, sita in Via Vittorio Veneto 1, di sabato, alle ore 16.00.

Sabato 22 Novembre Maddalena Bertelè presenta “Vera a metà”, pubblicato da Letteratura Alternativa, nel 2023.

Questa è la storia di una parte della vita di Vera. Non ci troverete tutto quello che le è accaduto da quando è nata, non ci troverete date, non ci troverete ogni persona che Vera ha incontrato. Solo qualcuno, solo una piccola parte di un’esistenza che, però, è stata a lungo contrassegnata da disturbi e disordini alimentari. È comunque una storia a lieto fine, che, per quanto complessa e intricata, ci insegna che guarire, in qualche modo, si può e si deve. A tutte le Vere che vivono vicino a noi, che vorrebbero o non vorrebbero farsi aiutare. Ricordate che la vita è fatta per essere vissuta bene e che ci sarà sempre qualcuno che vi tenderà la mano.

Maddalena Bertelè nasce a Cantù, in provincia di Como, nel 1977. Si diploma al liceo classico e successivamente all’Accademia di Belle Arti. Dal primo decennio degli anni duemila opera nel campo della pittura e del restauro pittorico, partecipando a mostre collettive e personali (Circolo Culturale “Bertold Brecht”, Estemporanea Torno, Asti Art Gallery…), spaziando dal figurativo al concettuale, dalla tela alla carta filata. “Vera a metà” è la sua prima opera letteraria.