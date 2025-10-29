Incontri a Km 0 in Biblioteca: Mauro Meroni presenta “Insieme si può”

Nel mese di novembre torna l’iniziativa dedicata agli incontri con l’autore, organizzata dalla Biblioteca Civica “Franco Pirola” di Oggiono. In breve: 3 appuntamenti con l’autore, a Oggiono, presso la Biblioteca, sita in Via Vittorio Veneto 1, di sabato, alle ore 16.00.

Sabato 15 Novembre Mauro Meroni presenta “Insieme si può”, pubblicato da Provaci ancora Bill, nel 2024. Dialoga con l’Autore Sonia Zorloni, psicopedagogista e analista del comportamento. Un viaggio toccante e profondo nel mondo dell’autismo, vissuto attraverso gli occhi di chi lo affronta ogni giorno. L’autore ci guida con interviste che svelano le mille sfaccettature di questa condizione, per poi aprirci le porte della sua vita accanto al figlio autistico.

Tra difficoltà e sfide quotidiane, emerge la forza di un amore paterno incondizionato e la convinzione che solo uniti, insieme, si possa davvero fare la differenza. Arricchito da QR code per approfondimenti e dai suggestivi fumetti di Cristina Cesana (in arte epythia), questo libro è un invito a riflettere, a emozionarsi e a costruire una rete di supporto che possa migliorare le vite di chi vive l’autismo.

Mauro Meroni, nato a Lecco il 19 ottobre 1976, vive in un comune della provincia di Lecco. Perito elettronico, attualmente lavora in una ditta leader mondiale nel settore cartotecnico. È appassionato di sport, assiduo lettore e attivista politico impegnato in battaglie per una società migliore sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista civico e morale. È stato consigliere comunale nel suo comune di residenza. Il suo primo libro ” Io ci sarò sempre” ha avuto un ottimo successo. Terzo incontro con Maddalen