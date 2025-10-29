Incontri a Km 0 in Biblioteca: Silvia Schenatti presenta “Il gelsomino di Sarajevo”

Nel mese di novembre torna l’iniziativa dedicata agli incontri con l’autore, organizzata dalla Biblioteca Civica “Franco Pirola” di Oggiono. In breve: 3 appuntamenti con l’autore, a Oggiono, presso la Biblioteca, sita in Via Vittorio Veneto 1, di sabato, alle ore 16.00.

Il primo incontro si terrà Sabato 8 Novembre, quando Silvia Schenatti presenterà “Il gelsomino di Sarajevo”, pubblicato da Nulla Die nel 2025.

Un colpo secco. Un cadavere sulla strada. Una città che sussurra il nome del colpevole. Ma mente. Trieste, oggi. Dejanovic viene trovato morto. Tutti parlano di un regolamento di conti tra bande dell’Est, serbi e croati che si spartiscono le piazze dello spaccio. Caso chiuso. Ma la PM Matilde Bonfanti non ci crede. C’è qualcosa che stona. Un dettaglio sfuggito. Un odore di guerra che viene da lontano. Affiancata dall’anatomopatologa Irma e dall’agente Nicolò, Matilde scava nel passato recente, là dove la guerra in ex Jugoslavia ha lasciato morti, segreti e ferite ancora aperte. E intanto qualcuno la osserva. La ostacola. C’è una talpa. È vicina. Troppo. E quando la verità verrà a galla, sarà troppo tardi per tornare indietro.

Silvia Schenatti, nata a Lecco nel 1992, è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Milano-Bicocca. Oltre alla professione di avvocato, coltiva la passione per la scrittura attraverso il blog personale “Parole, al limite”. Con Il gelsomino di Sarajevo è stata finalista del Premio nazionale “CrimenCafè” IV edizione, classificandosi al secondo posto.