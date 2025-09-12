Incontri conoscitivi gratuiti per corsi di scrittura

Può una ragazza di dodici anni emozionare i suoi lettori con la storia di uno scoiattolo e di una nocciola? Si può raccontare la vita, l’amore e la speranza a un bambino della primaria? Come si fa a costruire una storia quando ancora non abbiamo finito le medie? E cosa serve perché quel romanzo per ragazzi chiuso in un cassetto spicchi il volo?

Ecco alcune delle domande a cui sarà possibile rispondere con gli incontri conoscitivi gratuiti alla Libreria Volante e a Lo Spot di Galbiate, previsti per Domenica 14 settembre.

Gli incontri si terranno la mattina e il pomeriggio e offriranno un assaggio dei corsi in partenza a fine mese. Nel primo, rivolto ai giovanissimi, si affrontano le tecniche, le idee e i consigli per costruire un racconto emozionante. Nel secondo, adatto agli adulti, si esplorano le modalità e le accortezze per scrivere storie brevi e lunghe per bambini e ragazzi.

A condurre i due corsi è Christian Antonini, uno tra i più conosciuti autori per ragazze e ragazzi, autore di romanzi spesso nei consigli di lettura delle nostre scuole, che ripropone alla Libreria Volante il suo metodo, articolato su quattro incontri, con teoria e pratica, sia individuale che in gruppo.

Per informazioni e dettagli si può scrivere a info@lalibreriavolante.com oppure inviare un messaggio Whatsapp al numero 03411840524.