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Incontri mensili serali all’Oratorio San Luigi di Lecco: “Missione oggi. Una fotografia della realtà e uno sguardo al futuro”

L’oratorio san Luigi di Lecco, unitamente alla Comunità Parrocchiale “Madonna del Rosario”, propone un percorso di confronto su temi di attualità con l’intento di fare incontrare e di mettere in relazione giovani e adulti.

I nuovi spazi hanno reso evidente come, oggi, un oratorio non possa essere un ambiente solamente dedicato ai più piccoli, ma debba fornire occasioni per un incontro tra generazioni, per favorire la crescita umana, spirituale e culturale personale e comunitaria, aprendosi all’intera città.

In questa prospettiva nasce un percorso di incontri mensili serali, che toccheranno temi di stretta attualità, come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei social media, ma anche temi che toccano la vita cristiana. Gli incontri avranno modalità diverse, per coinvolgere i presenti in maniera attiva e creativa.

Il primo ciclo di incontri si svolgerà nei venerdì ottobre, novembre e dicembre con inizio alle 20.45, nel nuovo oratorio san Luigi.

Il primo incontro, Missione oggi. Una fotografia della realtà e uno sguardo al futuro, in calendario venerdì 9 ottobre, avrà come protagonista padre Gianni Criveller, missionario del Pontificio istituto missioni estere (Pime), sinologo e teologo, che sarà intervistato da Anna Pozzi, giornalista di Mondo e missione e Avvenire.

 

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