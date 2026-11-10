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Incontro al Santuario della Beata Vergine della Vittoria di Lecco

Conoscere il patrimonio storico e artistico della città per valorizzarlo e raccontarlo con maggiore consapevolezza. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri programmati dall’Associazione Volontari Madonna del Rosario ODV e rivolti in primo luogo ai propri volontari ma aperti a tutti coloro che desiderano approfondire con esperti la storia dei luoghi più significativi di Lecco e del territorio.

La serie di incontri è pensata per offrire ai volontari occasioni di approfondimento e formazione, affinché possano conoscere al meglio i luoghi, le storie e le testimonianze che costituiscono una parte importante dell’identità cittadina.

Il primo appuntamento è in programma sabato 14 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, al Santuario della Beata Vergine della Vittoria di Lecco, luogo particolarmente significativo per la storia religiosa e civile della città. L’incontro sarà dedicato alla conoscenza del Santuario, attraverso un percorso che ne approfondirà le caratteristiche architettoniche, le vicende storiche e il valore della memoria custodita nei suoi spazi. Due i relatori dell’incontro. Il professor Gianluigi Daccò, storico e museologo, studioso delle bellezze artistiche e storiche del territorio di Lecco e direttore emerito dei Musei Civici, guiderà la visita alla cripta del Santuario, approfondendone la storia e il significato commemorativo. Un momento particolare sarà dedicato al ricordo dei 200 caduti qui sepolti, ripercorrendo anche le vicende legate all’arrivo delle loro salme, giunte nei primi anni Sessanta a Lecco dai fronti delle guerre d’Africa, da quelli della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.

L’architetto Anselmo Gallucci, con studio in Lecco dedicato alle attività di supporto per la gestione dell’immobile del Santuario, si soffermerà invece sulla storia e gli aspetti costruttivi della chiesa, accompagnando i partecipanti alla scoperta delle sue caratteristiche architettoniche.

Partecipazione libera e gratuita, iscrizioni entro il 9 novembre segreteria@assvolontarimdr.it.

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