Incontro con Andrea Vitali “Le migliori poesie della nostra vita”

“Il bello dell’Orrido”, rassegna curata da Armando Besio e inserita nel progetto BAC Bellano Arte Cultura, con il sostegno del Comune di Bellano, riparte sabato 26 settembre con una nuova stagione di incontri. La rassegna ospita sul palco del Cinema di Bellano (a ingresso gratuito) Andrea Vitali: l’incontro è intitolato Le migliori poesie della nostra vita, un appuntamento che si sposta dal romanzo (tema affrontato lo scorso anno) alla poesia e al suo ruolo (a volte di conforto) nella nostra quotidianità.

Vitali, vero e proprio “ospite di casa” a Bellano, indaga, grazie allo strumento della poesia, la vera essenza umana, fatta di introspezione, di dolore, di perdite, di desideri e di speranze. Il dialogo con Besio è ormai una felice consuetudine letteraria, supportata dalla conoscenza di lunga data dei due interlocutori che permette un dialogo vero e profondo. I componimenti sono stati selezionati da Vitali con l’obiettivo di guidare la conversazione attraverso i diversi periodi che colorano, supportano e rendono unica la nostra vita.

Andre Vitali (Bellano, 1956) ha studiato medicina all’Università Statale di Milano e fino al 2008 ha lavorato come medico di base a Bellano. Dopo quel momento ha dedicato tutto il suo impegno alla scrittura, tornando eccezionalmente all’attività medica solo nel 2020 durante la pandemia. Ha pubblicato numerosi romanzi principalmente con Rizzoli e Garzanti. Prolifico e costante, con la sua scrittura ha costruito una vera e propria “commedia umana”, quasi sempre ambientata a Bellano, dove ironia e malinconia si intrecciano: la grande Storia resta sullo sfondo, mentre il paese, con le sue contraddizioni, le sue singolarità e le sue relazioni personali e affettive, diventa il cuore pulsante dei suoi racconti.

Accanto ai romanzi, Vitali ha sperimentato anche altre forme di scrittura: per l’editore Cinquesensi ha firmato diciannove libri, corredati dalle illustrazioni di Giancarlo Vitali, suo amico pittore, di cui è stato sempre il medico curante.

A brevissimo sulla RAI andrà in onda l’attesissima e nuova serie tv, ispirata ai suoi romanzi e alla figura del giovane maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò.