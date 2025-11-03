“Incontro con Autori” – Enrico Rigamonti presenta “Le note del violino maledetto”
Prosegue il ciclo “Incontro con Autori” promosso dal comune di Galbiate: Sabato 15 Novembre alle 15.00, presso la biblioteca G. Panzeri di Galbiate, Enrico Rigamonti presenterà il suo romanzo Le note del violino maledetto.
Il giovane avvocato Maurizio Aldini è alle prese con un caso di uxoricidio che lo porta a scontrarsi col suo cliente e primo indagato: il violinista Gia- nangelo Piretti. Le indagini sull’omicidio e i perso- naggi coinvolti diventano una presenza sempre più ingombrante nella vita dell’avvocato Aldini, finché il suo stesso ruolo nella vicenda non di- venta un affare indecifrabile.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
