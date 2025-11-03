RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
11.4 C
Comune di Lecco
martedì, Novembre 4, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Incontro con Autori” – Enrico Rigamonti presenta “Le note del violino maledetto”

Prosegue il ciclo “Incontro con Autori” promosso dal comune di Galbiate: Sabato 15 Novembre alle 15.00, presso la biblioteca G. Panzeri di Galbiate, Enrico Rigamonti presenterà il suo romanzo Le note del violino maledetto.

Il giovane avvocato Maurizio Aldini è alle prese con un caso di uxoricidio che lo porta a scontrarsi col suo cliente e primo indagato: il violinista Gia- nangelo Piretti. Le indagini sull’omicidio e i perso- naggi coinvolti diventano una presenza sempre più ingombrante nella vita dell’avvocato Aldini, finché il suo stesso ruolo nella vicenda non di- venta un affare indecifrabile.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -