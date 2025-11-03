“Incontro con Autori” – Enrico Rigamonti presenta “Le note del violino maledetto”

Prosegue il ciclo “Incontro con Autori” promosso dal comune di Galbiate: Sabato 15 Novembre alle 15.00, presso la biblioteca G. Panzeri di Galbiate, Enrico Rigamonti presenterà il suo romanzo Le note del violino maledetto.

Il giovane avvocato Maurizio Aldini è alle prese con un caso di uxoricidio che lo porta a scontrarsi col suo cliente e primo indagato: il violinista Gia- nangelo Piretti. Le indagini sull’omicidio e i perso- naggi coinvolti diventano una presenza sempre più ingombrante nella vita dell’avvocato Aldini, finché il suo stesso ruolo nella vicenda non di- venta un affare indecifrabile.