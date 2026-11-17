Mercoledì 25 novembre, alle 15.00, il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà il quarto appuntamento della rassegna 2026/27 di UNI3 Valmadrera, che vedrà protagonista fra Riccardo Corti con Francesco vive ancora.

Nato a Maggianico, fra Riccardo Corti intraprende il proprio percorso religioso nel 2003, entrando nel convento dei Cappuccini di Varese. Dopo un periodo di formazione e di preparazione alla vita consacrata, nel 2009 pronuncia i voti e diventa frate francescano, scegliendo di dedicare la propria vita alla spiritualità e alla testimonianza del messaggio di san Francesco d’Assisi.

In occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, avvenuta nel 1226, fra Riccardo accompagnerà i partecipanti in una riflessione sulla figura di Francesco e sulla straordinaria attualità del suo messaggio. A distanza di otto secoli, la sua testimonianza continua infatti a parlare al mondo contemporaneo, proponendo una visione dell’esistenza fondata sulla semplicità, sulla fraternità, sulla pace e sul rispetto per ogni forma di vita. La scelta della povertà, l’attenzione verso gli ultimi e il rapporto di armonia con il creato costituiscono alcuni degli elementi più significativi di un’esperienza spirituale che ha attraversato i secoli, mantenendo intatta la propria capacità di interrogare le coscienze.

Ma in che senso Francesco vive ancora? È proprio da questa domanda che prende spunto l’incontro: riscoprire un uomo che, attraverso le proprie scelte e il proprio esempio, ha lasciato un’eredità che va ben oltre il suo tempo e che continua a offrire spunti di riflessione sul nostro modo di vivere e di rapportarci agli altri.