Incontro con gli autori: Adriana Lafranconi presenta “Il paese sul lago”
Questo libro nasce dal gioco di rievocazione di momenti delle loro vite e del paese, da parte di due donne. Ed è nello spirito del gioco – nella presentazione della realtà come nel ricorso a uno stile narrativo comico-ironico – che esso si costruisce, fino a diventare per il lettore spazio di divertente riflessione, occasione per rispecchiarsi. invito a recuperare dalla propria memoria episodi del passato, risorsa per conoscere un mondo di cui non si è avuta esperienza diretta.
Sono donne e uomini vissuti attorno alla metà del secolo scorso, in un paese di lago – ma che per visione della vita, motivazioni, esperienze, si possono ritrovare in tanti altri luoghi, più o meno vicini, e in altri tempi, più o meno lontani – ad offrire queste opportunità. E sono i richiami alla letteratu-ra, alle canzoni, ai film, perfino alle Scritture, a dare solidità e bermanenza al flusso del rievocare, che in questo modo supera i confini di quel tempo e le sponde di quel lago, per interessare l’universo dei lettori
I conflitti e l’amore, i problemi della quotidianità e quelli esi-stenziali. le trasgressioni e l’etica, la vita in famiglia e quella in altri orizzonti, la nascita e la morte, l’impegno per la vita eterna e il peccato sono i temi affrontati con una lievità capace di dipingere la realtà.