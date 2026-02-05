Incontro con gli autori: Adriana Lafranconi presenta “Il paese sul lago”

Prosegue alla Biblioteca “Giuseppe Panzeri” di Galbiate il ciclo Incontro con gli autori. L’incontro di Sabato 14 Febbraio alle 15.00 avrà per protagonista Adriana Lafranconi, autrice del romanzo Il paese sul lago.

Questo libro nasce dal gioco di rievocazione di momenti delle loro vite e del paese, da parte di due donne. Ed è nello spirito del gioco – nella presentazione della realtà come nel ricorso a uno stile narrativo comico-ironico – che esso si costruisce, fino a diventare per il lettore spazio di divertente riflessione, occasione per rispecchiarsi. invito a recuperare dalla propria memoria episodi del passato, risorsa per conoscere un mondo di cui non si è avuta esperienza diretta.

Sono donne e uomini vissuti attorno alla metà del secolo scorso, in un paese di lago – ma che per visione della vita, motivazioni, esperienze, si possono ritrovare in tanti altri luoghi, più o meno vicini, e in altri tempi, più o meno lontani – ad offrire queste opportunità. E sono i richiami alla letteratu-ra, alle canzoni, ai film, perfino alle Scritture, a dare solidità e bermanenza al flusso del rievocare, che in questo modo supera i confini di quel tempo e le sponde di quel lago, per interessare l’universo dei lettori

I conflitti e l’amore, i problemi della quotidianità e quelli esi-stenziali. le trasgressioni e l’etica, la vita in famiglia e quella in altri orizzonti, la nascita e la morte, l’impegno per la vita eterna e il peccato sono i temi affrontati con una lievità capace di dipingere la realtà.