Incontro con i campioni paralimpici Simone Barlaam e Riccardo Cardani

Mercoledì 1 ottobre, a partire dalle 8.30, il CineTeatro Cardinal Ferrari di Galbiate ospiterà un incontro con Simone Barlaam e Riccardo Cardani, due atleti italiani paralimpici che dialogheranno con gli studenti delle scuole del territorio, portando sul palco esperienze di vita, sfide vinte e valori condivisi.

L’evento si inserisce all’interno del progetto Le Olimpiadi della Cultura nelle Comunità con il contributo di Regione Lombardia, un percorso che intende costruire un ponte tra il mondo sportivo e quello cinematografico, celebrando i valori dell’inclusione, del fair play e della prevenzione. Lo sport diventa così linguaggio universale, capace di parlare a tutti, senza barriere.

Simone Barlaam, nuotatore paralimpico italiano, classe 2000, vincitore di numerosi titoli mondiali ed europei, detentore di record e medaglie paralimpiche. Riccardo Cardani, campione di snowboard paralimpico della nazionale italiana. A 17 anni ha perso l’uso del braccio destro in un incidente, ma non ha mai abbandonato lo sport, trovando nella disciplina e nella determinazione una risorsa per affermarsi anche a livello internazionale.