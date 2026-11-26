Incontro con la fotografa Nicoletta Cantore
Il Foto Club Libero Pensiero di Lecco è lieto di annunciare che Mercoledì 2 Dicembre la fotografa Nicoletta Cantore sarà ospite del club lecchese per un incontro dal titolo Il veliero dei sogni.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
11 Lug 2026 - 30 Mag 2027
∞François Morellet∞ Centenario in Italia 1926 – 2026: “Morterone. Natura arte poesia”
Museo di Arte Contemporanea di Morterone
08 Ott 2026 - 31 Dic 2026
Mostra “Un Marziano a Lecco!? opere 1937-1989” di Ennio Morlotti
Galleria Bellinzona in Via Azzone Visconti, 12
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Lecco
Lecco
26 Novembre 2026
9°C
nubi sparse
Previsioni orarie
19:00
9°/9°°C 0.2 mm 20% 0 mph 90% 1006 mb 0 mm/h
22:00
8°/9°°C 0 mm 0% 1 mph 95% 1008 mb 0 mm/h
01:00
7°/7°°C 0 mm 0% 1 mph 100% 1012 mb 0 mm/h
04:00
5°/5°°C 0 mm 0% 2 mph 100% 1012 mb 0 mm/h
07:00
5°/5°°C 0 mm 0% 2 mph 100% 1014 mb 0 mm/h
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