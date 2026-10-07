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mercoledì, Ottobre 7, 2026
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Incontro con la professoressa Amalia Ercoli Finzi

L’Associazione Il Grinzone organizza un incontro con la prof.ssa Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia laureata in Ingegneria aeronautica, consulente della NASA e dell’ESA, professoressa emerita al Politecnico di Milano, conosciuta dal pubblico anche per la sua partecipazione al programma televisivo “Una splendida cornice”.

Alla serata parteciperà anche la figlia Elvina Finzi, laureata in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano, ed attualmente consulente presso il maggiore produttore al mondo di lenti ed occhiali.

L’appuntamento sarà Martedì 13 Ottobre alle 20.45 presso la Sala Cinematografica di Pasturo.

Nel corso della serata saranno anche presentati alcuni libri come Le ragazze della luna, oltre le stelle più lontane e un romanzo per ragazzi Polvere di stelle.

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