Incontro con l’Autore de I Luoghi del Diablo
L’Associazione Internazionale di Polizia I.P.A. Alta Brianza Oggiono, ha il piacere di invitare la popolazione all’evento Incontro con l’Autore de I Luoghi del Diablo, con la presenza del Grande Campione di ciclismo Claudio Chiappucci, che avrà luogo Lunedì 13 Aprile alle 18.30 presso la sede del Velo Club in via Papa Paolo VI Oggiono.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 05 Mag 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
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Lecco
Lecco
10 Aprile 2026
19°C
cielo coperto
Previsioni orarie
19:00
17°/18°°C 0 mm 0% 2 mph 61% 1013 mb 0 mm/h
22:00
11°/16°°C 0 mm 0% 1 mph 67% 1014 mb 0 mm/h
01:00
10°/13°°C 0 mm 0% 0 mph 79% 1015 mb 0 mm/h
04:00
12°/12°°C 0 mm 0% 1 mph 88% 1016 mb 0 mm/h
07:00
12°/12°°C 0 mm 0% 1 mph 82% 1016 mb 0 mm/h
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