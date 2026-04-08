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venerdì, Aprile 10, 2026
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Incontro con l’Autore de I Luoghi del Diablo

L’Associazione Internazionale di Polizia I.P.A. Alta Brianza Oggiono, ha il piacere di invitare la popolazione all’evento Incontro con l’Autore de I Luoghi del Diablo, con la presenza del Grande Campione di ciclismo Claudio Chiappucci, che avrà luogo Lunedì 13 Aprile alle 18.30 presso la sede del Velo Club in via Papa Paolo VI Oggiono.

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