Incontro con l’autore: Fabrizio Gatti a Dervio

Fabrizio Gatti dal 1987 ha lavorato come giornalista e inviato presso numerose testate quali “Il Giornale”, “Il Corriere della Sera” e “L’Espresso”. Dal 2022 è direttore editoriale per gli approfondimenti del quotidiano “Today”. È stato autore di molte inchieste sotto copertura e i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo, anche in apposite versioni rivolte ai ragazzi. Ha vinto parecchi premi internazionali. Nei suoi libri, ripercorrendo in prima persona i viaggi delle vittime di prostituzione, del lavoro nero e dell’immigrazione, denuncia le angherie, i soprusi e le violenze di cui spesso sono oggetto le fasce più deboli della nostra società globalizzata.