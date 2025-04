Incontro con l’autore Francesco Cagliani – “Un senso all’esistenza”

La Biblioteca A. Mandelli Pagano (BAMP) di Merate ospiterà Giovedì 8 Maggio, alle 20.45, l’Autore Francesco Cagliani, assegnista di ricerca in Storia della filosofia medievale presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Cagliani intratterrà con Andrea Brambilla, scrittore, professore di lettere nei licei e ricercatore in Pedagogia del gioco, un dialogo intorno al suo libro “Un senso all’esistenza“. Il libro indaga la figura di Pinochio e, in particolare la maniera in cui il libro di Collodi parli in realtà di ciascuno di noi.

L’ingresso è libero.