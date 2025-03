Incontro con l’autrice e arteterapeuta Luisa Colombo

Il Comune di Garlate e la Biblioteca comunale Piera De Gradi hanno deciso di ricordare la Festa della donna, con una serata dedicata alle donne e a tutti gli uomini che le rispettano. La serata di svolgerà giovedì 13 marzo alle ore 21.00 presso la nuova sala nel portico esterno del Comune.

Luisa Colombo, scrittrice, artista, arteterapeuta e esperta di laboratori espressivi, esperienziali e artistici proposti anche in contesti difficili come il carcere presenterà “Tutte le lacrime sono trasparenti“, una raccolta delle storie di vita vera di tante donne dal lei incontrate che hanno sofferto, gioito, che hanno fatto del male e si sono fatte del male, ma che hanno sostenuto e vinto le sfide della vita.

Il filo conduttore di tutte queste storie scritte nero su bianco sono le lacrime: gocce che talvolta sono state fiumi e che ogni persona, in qualche momento della propria vita, ha versato e assaggiato sentendone il sapore, trattenendole, ingoiandole come macigni o lasciandole fluire liberamente dagli occhi. Lacrime che hanno assorbito il dolore delle tragiche testimonianze raccolte in questo libro, ma che sono sempre rimaste, nonostante tutto, limpide e brillanti e da cui è scaturita la forza della speranza e del riscatto!