Incontro con Paolo Parente: “Dal rococò al neoclassicismo”

Venerdì 7 Novembre, alle 20.45, presso il Salone dell’Oratorio S.G. Bosco a Vercurago, si terrà l’incontro dal titolo Dal rococò al neoclassicismo, parte del laboratorio culturale per adulti e terza età. Paolo Parente, docente di storia dell’arte e artista, sarà relatore della serata.

Nato a Livorno nel 1954 e formatosi all’Accademia di Firenze, si occupa di pittura e di scrittura, tiene corsi e conferenze, inoltre è organizzatore di eventi culturali. Dal 2004 è Direttore artistico di “Percorsi d’Arte”(Comune di Costa Masnaga). Tra le sue mostre più importanti: Museo Pecci (Prato), Museum of Modern Art (Kyoto), Galleria Peccolo (Livorno) e Palazzo Ruspoli (Roma). Vive a Livorno e Missaglia (Lecco). La pittura di Paolo Parente è caratterizzata da diversi linguaggi espressivi (figurativo, neoespressionista, astratto). Nel 2023 Presenta il Libro d’Artista “Esopo a Livorno”. Durante l’incontro, verrà intrapreso un viaggio avventuroso nelle arti visive, insieme alla musica e alla letteratura, per offrire a tutti un’esperienza multisensoriale più completa possibile Tra Capriccio e Vedutismo, fino al mito della forma levigata e perfetta, passando per la musica di Mozart e la poesia di Metastasio e Foscolo.