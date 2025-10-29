Sabato 8 Novembre alle 15.30 presso la Sala Parrocchiale di Bonacina, a Lecco, si terrà l’incontro Dalla Palestina all’Afghanistan: quale diritto? L’incontro servirà a fare luce su ciò che sta succedendo in Palestina, Afghanistan, nel Rojava e lungo le rotte migratorie che portano in Europa. Si parlerà dei diritti delle persone che vivono questi luoghi e dello spazio che trova il diritto internazionale di fronte a situazioni così drammatiche.

Il dibattito vedrà coinvolti Gianni Tognoni, segretario generale del Tribunale permanente dei popoli, Duccio Facchini, giornalista e direttore del mensile Altreconomia, Caterina Noseda e Giorgia Savoia, studentesse di diritto internazionale.

Attraverso gli interventi dei relatori si cercherà di riflettere sulla attuale situazione dei diritti umani in Palestina, in Afghanistan, nel Rojava a partire anche dal materiale raccolto e dalle sentenze pronunciate nelle recenti sessioni del Tribunale permanente dei popoli, un tribunale di opinione internazionale competente a pronunciarsi su ogni grave crimine commesso a danno di popoli e minoranze che, dalla sua fondazione nel 1979 a oggi, ha realizzato più di 50 sessioni in tutto il mondo, garantendo la partecipazione di popoli e movimenti sociali e dando vita a un’agenda di lavoro per i diritti umani e dei popoli a livello globale.

A seguire è previsto un buffet organizzato dal Giardino del Tribunale permanente dei popoli, un’associazione informale che da anni sostiene e promuove sul territorio lecchese le attività del Tribunale.

Per partecipare al buffet è richiesto un contributo di 5 euro ed è necessario iscriversi mandando un messaggio whatsapp al numero 3347921698 entro il 5 novembre.