Incontro “Dante e il Giubileo” con la Dottoressa Claudia Crevenna

Il Gruppo Cultura di Dolzago invita la cittadinanza all’incontro Dante e il Giubileo, in programma Sabato 29 Novembre alle 21.00 presso la Sala Consiliare di Dolzago, ad ingresso gratuito.

Relatrice sarà la professoressa Claudia Crevenna, docente al Liceo Agnesi di Merate, dottoressa di ricerca sulla Divina Commedia, premiata a livello nazionale per la sua tesi di dottorato dantesca, oltre che divulgatrice appassionata. Crevenna propone un “Dante pop“: un approccio divulgativo rigoroso ma accessibile, che non teme di attraversare l’aneddoto, la curiosità erudita e la giocosità del racconto, per rendere la letteratura un bene comune capace di diffondere pensiero critico, bellezza e felicità.

Con un linguaggio chiaro e coinvolgente, la professoressa accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storia e letteratura, mettendo in dialogo il primo Giubileo indetto da papa Bonifacio VIII nel 1300 con l’itinerario oltremondano narrato da Dante nella Commedia. Non è una coincidenza: il 1300 è sia l’anno del primo Giubileo universale ordinario, sia l’anno in cui si svolge il viaggio ultraterreno del poeta. Si tratta dunque di una circostanza speciale, in cui due grandi della storia politica, ecclesiastica, sociale e letteraria d’Italia si sono, in un certo senso, misurati l’un l’altro.

L’incontro, pensato per un pubblico non specialistico ma dal contenuto rigoroso, esplorerà:

il contesto del Giubileo del 1300 e la sua risonanza nell’opera dantesca

quanto la Commedia risenta dell’indizione dell’anno santo da parte di Bonifacio VIII

il giudizio di Dante sul ruolo della Chiesa e sul potere papale

il rapporto complesso tra Dante e la figura storica di papa Bonifacio VIII

la dimensione “pellegrina” del viaggio dantesco come ricerca di perdono e salvezza: il pellegrinaggio per eccellenza secondo la prospettiva extra-storica della Commedia

La serata avrà la durata di poco più di un’ora e sarà accompagnata da immagini e slide, per favorire una fruizione viva e accessibile.