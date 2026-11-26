La Rassegna di Incontri organizzata dall’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario prosegue con un appuntamento di introduzione e conoscenza dell’opera lirica che inaugurerà la Stagione del Teatro alla Scala.

Lunedì 7 dicembre alle 18.00 il Teatro alla Scala a Milano inaugurerà la propria stagione con uno dei massimi capolavori di Giuseppe Verdi: Otello, che sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai in mondovisione. L’opera ebbe un successo trionfale: a concorrere all’esito favorevole contribuì in buona misura anche il libretto, firmato dal musicista, scrittore e critico musicale Arrigo Boito.

Per offrire al pubblico l’opportunità di conoscere e approfondire questo grande capolavoro, il Comune di Mandello del Lario organizza un incontro introduttivo in programma Martedì 1 Dicembre alle 18.00 presso la Sala del Consiglio in Piazza Leonardo da Vinci a Mandello del Lario.

L’incontro è rivolto a tutti gli appassionati e a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’opera lirica. Sarà un’occasione per conoscere e approfondire l’“Otello” di Giuseppe Verdi, anche in vista della Prima del Teatro alla Scala del 7 dicembre, trasmessa in diretta televisiva dalla Rai, ma aperta naturalmente anche a chi non seguirà la rappresentazione e vuole semplicemente scoprire più da vicino questo grande capolavoro.