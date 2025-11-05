Incontro “La grande storia della fantascienza: Le origini e i grandi padri: da Mary Shelley a Edgar Rice Burroughs” con Loris Lazzati

Giovedì 6 Novembre alle 20.45 si terrà un video-incontro con Loris Lazzati dedicato a La grande storia della fantascienza: Le origini e i grandi padri: da Mary Shelley a Edgar Rice Burroughs. Sarà possibile seguire gli incontri su YouTube, Facebook e dalla Pagina Linkedin.

Loris Lazzati, classe 1966, sin da piccolo ha coltivato due passioni: l’astronomia e la fantascienza, oltre alla letteratura in generale. Laureatosi in Lingue e letterature straniere all’Università di Bergamo nel 1991, con specializzazione in Letteratura anglo-americana, ha dedicato la sua tesi di laurea a un autore di science fiction amatissimo: Jack Vance. Fondatore del Gruppo astrofili Deep Space e responsabile della programmazione del Planetario di Lecco fin dalla sua apertura nel 2005, è autore di tre libri di divulgazione astronomica: “In vacanza nel Sistema Solare” (2017), “Navigatori e stelle” (2021) e “L’Universo in una stanza ” (2024).