RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
11.7 C
Comune di Lecco
mercoledì, Novembre 5, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Incontro “La grande storia della fantascienza: Le origini e i grandi padri: da Mary Shelley a Edgar Rice Burroughs” con Loris Lazzati

Giovedì 6 Novembre alle 20.45 si terrà un video-incontro con Loris Lazzati dedicato a La grande storia della fantascienza: Le origini e i grandi padri: da Mary Shelley a Edgar Rice Burroughs. Sarà possibile seguire gli incontri su YouTube, Facebook e dalla Pagina Linkedin.

Loris Lazzati, classe 1966, sin da piccolo ha coltivato due passioni: l’astronomia e la fantascienza, oltre alla letteratura in generale. Laureatosi in Lingue e letterature straniere all’Università di Bergamo nel 1991, con specializzazione in Letteratura anglo-americana, ha dedicato la sua tesi di laurea a un autore di science fiction amatissimo: Jack Vance. Fondatore del Gruppo astrofili Deep Space e responsabile della programmazione del Planetario di Lecco fin dalla sua apertura nel 2005, è autore di tre libri di divulgazione astronomica: “In vacanza nel Sistema Solare” (2017), “Navigatori e stelle” (2021) e “L’Universo in una stanza ” (2024).

Tags: ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -