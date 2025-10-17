Incontro “Nutrirsi bene, è volersi bene!”

Sabato 25 Ottobre presso il Centro Polifunzionale “Officina” in via Silvio Pellico, 8 a Lomagna, dalle 9.30 alle 11.30, si terrà, in collaborazione con Punto Ristorazione, la conferenza dal titolo “Nutrirsi bene, è volersi bene!” . A seguire ci sarà una lezione di cucina naturale con degustazione gratuita di sfiziose ricette.

L’incontro è a cura della Dott.ssa Rossana Madaschi, Nutrizionista e Dietista Punto Ristorazione e Docente di Scienza dell’alimentazione.

Le iscrizioni gratuite dovranno essere effettuate entro Venerdì 24 Ottobre inviando il proprio nominativo all’Ufficio Cultura e Sport via mail a culturasport@comune.lomagna.lc.it o telefonicamente al 0399225145.