Incontro per i proprietari di cani: comunicazione canina con Irene Cagliani

Sabato 22 Novembre si terrà presso il Centro Polifunzionale di Vercurago, tra le 17.00 e le 19.00, il terzo incontro completamente gratuito promosso dall’Asilo per Cani Lecco e rivolto a tutti i proprietari di cani. Questo nuovo appuntamento affronterà l’argomento della comunicazione con il cane e sarà tenuto da Irene Cagliani, Istruttrice Cinofila CSEN ed Addestratrice ENCI, insieme a Carlo Costa, Educatore Cinofilo CSEN e responsabile dell’Asilo per Cani Lecco.

Supportati da studi scientifici sull’argomento, nell’arco della serata verranno approfonditi i temi del linguaggio dei cani e di come interpretare correttamente il comportamento dei nostri amici a quattro zampe. Un’opportunità per imparare a conoscere a fondo i cani e per gestirli al meglio in ogni situazione, senza stress e ansia.

L’incontro è rivolto a chiunque abbia un cane, indipendentemente dalla razza e dall’età, con l’obiettivo di formare proprietari più consapevoli e preparati. Per questo motivo l’appuntamento sarà gratuito e aperto al pubblico per dare l’opportunità al maggior numero di persone interessate di poter partecipare.