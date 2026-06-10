Incontro pubblico “Fine vita e libertà di scelta”

, alle, laospiterà l’incontro pubblico, dedicato alle(le cosiddette DAT o ““) e ai, promosso dalla Cellula Coscioni Lecco con il patrocinio del Comune.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, intende rispondere a domande semplici ma ancora troppo poco conosciute: cosa sono le DAT, come si redigono, dove si depositano? La legge 219/2017, infatti, riconosce a ogni persona maggiorenne la possibilità di indicare in anticipo le proprie volontà su cure e trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di esprimerle, ma in Italia e nella provincia di Lecco questa opportunità rimane largamente inutilizzata e la ragione è da imputare anzitutto alle carenze informative sul tema, come evidenziato dalle indagini della Cellula Coscioni realizzate nel corso degli ultimi anni. Verrà affrontato anche il tema della sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sulla morte volontaria medicalmente assistita e sullo stato attuale dei diritti in ambito fine vita in Italia.

Interverranno Sergio De Muro e Simone Galimberti (coordinatori della Cellula Coscioni Lecco) e Virgilio Meschi (medico e presidente della Cellula Coscioni Lecco). Sarà inoltre proiettato un video-intervento di Marco Cappato. Introduzione a cura di Paolo Colombo (già funzionario del Comune di Ello).