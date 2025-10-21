RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
14.1 C
Comune di Lecco
martedì, Ottobre 21, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Incontro “Storia della Russia: tra rivolte e rivoluzioni”

Venerdì 24 Ottobre, alle 20.45, si terrà a Imbersago, presso la medioteca in via Cavour, un incontro, curato da Alberto Battaglia, dal titolo Storia della Russia: tra rivolte e rivoluzioni. L’ingresso è libero.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -