Si terrà Giovedì 27 Novembre alle 21.00, presso la sede Cisl di via Besonda a Lecco, l’Incontro sullo Sviluppo Economico Territoriale promosso da Comunità Democratica Lecco.

L’incontro è organizzato in continuità con l’appuntamento svoltosi nella sede della Camera di Commercio lo scorso 28 ottobre sul tema dell’economia generativa. In questa sede si intende sviluppare il discorso, approfondendo e discutendo i contenuti dello “Studio strategico territoriale”, di recente presentato da Confindustria Como e Lecco-Sondrio.

A presentare lo Studio sarà il curatore, dottor Pio Parma. A discuterne sono stati chiamati esponenti del mondo imprenditoriale (Marco Campanari, presidente Confindustria Lecco-Sondrio), sindacale (Mirco Scaccabarozzi, segretario generale Cisl Monza Brianza – Lecco) e istituzionale (Alessandra Hofmann, presidente amministrazione provinciale di Lecco).