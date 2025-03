Incontro UNI3 “La Basilica di S. Pietro al Monte. Tra storia e leggenda”

L’undicesimo incontro dell’Università della Terza Età “UNI3” si terrà mercoledì 12 marzo alle ore 15.00 presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera: sarà relatore il Prof. Carlo Castagna, che parlerà di “La Basilica di S. Pietro al Monte. Tra storia e leggenda”.

Il Prof. Carlo Castagna è stato docente di Storia, Letteratura italiana e latina presso il liceo scientifico G. B. Grassi di Lecco. Appassionato di arte, etnologia e storia e studioso di arte romanica, ha svolto numerosi viaggi di ricerca in Europa, Africa, Asia e Sudamerica. Laureatosi presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi di ricerca sul campo in etnologia, ha poi scritto varie pubblicazioni riguardanti il complesso monastico di San Pietro al Monte e San Calocero, tra cui svariati articoli e un libro di narrativa per la scuola primaria intitolato “Il Principe e il cinghiale. Storia di San Pietro al Monte” pubblicato nel 2015. Il Prof. Carlo Castagna è membro storico dell’Associazione degli Amici di San Pietro al Monte e ha contribuito alla ricerca degli elementi storici e culturali di Civate.

La storia della basilica di San Pietro al Monte è così antica, che i secoli che la videro nascere non potevano che perdersi e sfumare nella leggenda. Una leggenda che s’intreccia con la meravigliosa originalità della sua architettura romanica, la straordinarietà della narrazione dei suoi affreschi, la profondità del messaggio di salvezza che ha attratto lassù, sull’altura dove s’innalza, migliaia di fedeli in cerca della risposta al mistero che essa nasconde e nel contempo rivela a chi ha fede nell’Assoluto.