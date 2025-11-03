RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Incontro UNI3 Valmadrera: “I magnifici 7”

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera organizza il terzo incontro dell’edizione 2025-2026 dell’Università della Terza Età – UNI3, che si terrà mercoledì 12 novembre, alle  15.00, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Protagonisti di questo appuntamento saranno i “Magnifici Sette”: era il lontano 1967 quando sette ragazzi del ’53, guidati dalla Professoressa Elisabetta Redaelli e da Don Giacomo Cossa, parteciparono al gioco televisivo “Chissà chi lo sa”. Il gruppo vinse la finale, battendo la squadra di Milano e portando in trionfo e gloria il nome di Valmadrera. La formazione vittoriosa aveva come capitano Alfredo Vassena, con i compagni Luigi Crimella, Italo Dell’Oro, Luigi Rusconi, Enrico Butti, Massimo Valenti e Silvano De Maria.

Durante l’incontro i sette saranno intervistati dalla giornalista Silvia Golfari, e con filmati d’epoca ci racconteranno i ricordi di quest’avventura.

