“Insieme per il territorio” – Primo incontro del movimento “Rete per il futuro”

Giovedì 9 Ottobre, alle 20.45 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera si terrà il primo incontro di “Rete per il futuro – Centrosinistra in movimento”, nel quale si parlerà di ambiente con le dottoresse Paola Golfari e Silvia Negri.

“Rete per il futuro – Centrosinistra in movimento” nasce per unire forze di centrosinistra dei Comuni di Valmadrera, Civate, Malgrate e Galbiate; forze che, pur non identificandosi in singoli partiti, si riconoscono nei valori della solidarietà e dei diritti civili, fondamentali in questi tempi segnati da intolleranza ed esclusione. Si tratta di portare all’attenzione del territorio argomenti attuali, per lo sviluppo e la vita dei cittadini della nostra area. ”Rete per il Futuro” muove i primi passi con la convinzione che non si possa più ragionare solo per singoli comuni, ma che sia indispensabile ampliare lo sguardo alla dimensione sovracomunale.

Silvia Negri, Presidente della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) di Lecco, introdurrà in questa nuova realtà. Una forma di scambio energetico tra enti che producono e consumano energia nella stessa area geografica. Meritoriamente vi hanno già aderito, o stanno aderendo, Comuni del nostro Territorio: Valmadrera, Civate, Malgrate e Galbiate. L’obiettivo è la riduzione del trasporto dell’energia su lunghe distanze, nonché la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, promuovendo una forma di Comunità che educhi ad abitudini di consumo virtuose. La Cers di Lecco nasce dunque con l’obiettivo di generare benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri e per la comunità. Nel nostro territorio non poteva mancare uno sguardo sui Parchi, di cui parlerà Paola Golfari (Presidente del Parco del Monte Barro dal 2019 al 2024). Del Parco a tutti noi limitrofo, oltre a qualche cenno sulla sua origine e sui suoi bellissimi siti, parleremo riguardo alla governance, le risorse e finanziamenti.