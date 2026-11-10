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Installazione artistica in onore di Collodi a cura di Noemi Gadaleta

In occasione del 200° anniversario della nascita di Collodi, le vetrate del Municipio e della Biblioteca di Olgiate Molgora si trasformano in una galleria d’arte a cielo aperto, raccontando l’evoluzione di Pinocchio attraverso le interpretazioni di grandi illustratori.

Un viaggio tra arte, immagini e racconti attraverso l’installazione artistica di Noemi Gadaleta, in cui le diverse interpretazioni di Pinocchio prendono vita e si intrecciano con la voce dell’attoreStefano Panzeri, accompagnando i visitatori alla scoperta di curiosità, aneddoti e dettagli meno conosciuti del capolavoro di Collodi.

La mostra sarà inaugurata sabato 14 novembre alle 16.00 e sarà visitabile fino a Sabato 28 Novembre nei seguenti orari: martedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; mercoledì dalle 14.00 alle 18.00; giovedì dalle 10.00 alle 13.00; venerdì dalle 14.00 alle 18.00 e sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. L’ingresso è libero. 

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