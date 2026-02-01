RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
5.9 C
Comune di Lecco
domenica, Febbraio 1, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Intelligenza Artificiale. Come utilizzarla nella vita di tutti i giorni”

Il Comune di Molteno organizza l’incontro divulgativo Intelligenza Artificiale. Come utilizzarla nella vita di tutti i giorni, Venerdì 13 Febbraio, alle 20.45, presso la Sala Consiliare di Villa Rosa in Via San Giorgio 1. Relatore dell’incontro sarà il Dott. Pierluigi Redaelli. L’ingresso è libero

L’incontro si svilupperà partendo dalla storia dell’IA, precisando cos’è e come funziona; su come non bisogna temerla, ma imparare a conoscerla e utilizzarla con consapevolezza. Nella vita quotidiana l’AI semplifica molte attività e aiuta a gestire meglio il tempo.; permette di organizzare informazioni e prendere decisioni in modo più rapido ed efficace. L’IA migliora le performance di studio e lavoro con strumenti personalizzati e intelligenti e rende la tecnologia più accessibile anche a chi ha meno competenze digitali. Usata correttamente, l’AI contribuisce a migliorare la qualità della vita.

Pierluigi Redaelli è un fisico italiano con una solida formazione in fisica ed elettronica; laureato in Fisica all’Università Statale di Milano, ha lavorato in ambito industriale e tecnologico e ha maturato esperienza in sistemi elettronici, collaudi, software e tecnologie applicate. Nel corso della carriera ha operato anche nel marketing tecnologico. È attivo come divulgatore scientifico, in particolare su temi, appunto, di intelligenza artificiale e innovazione.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -