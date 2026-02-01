Il Comune di Molteno organizza l’incontro divulgativo Intelligenza Artificiale. Come utilizzarla nella vita di tutti i giorni, Venerdì 13 Febbraio, alle 20.45, presso la Sala Consiliare di Villa Rosa in Via San Giorgio 1. Relatore dell’incontro sarà il Dott. Pierluigi Redaelli. L’ingresso è libero.

L’incontro si svilupperà partendo dalla storia dell’IA, precisando cos’è e come funziona; su come non bisogna temerla, ma imparare a conoscerla e utilizzarla con consapevolezza. Nella vita quotidiana l’AI semplifica molte attività e aiuta a gestire meglio il tempo.; permette di organizzare informazioni e prendere decisioni in modo più rapido ed efficace. L’IA migliora le performance di studio e lavoro con strumenti personalizzati e intelligenti e rende la tecnologia più accessibile anche a chi ha meno competenze digitali. Usata correttamente, l’AI contribuisce a migliorare la qualità della vita.

Pierluigi Redaelli è un fisico italiano con una solida formazione in fisica ed elettronica; laureato in Fisica all’Università Statale di Milano, ha lavorato in ambito industriale e tecnologico e ha maturato esperienza in sistemi elettronici, collaudi, software e tecnologie applicate. Nel corso della carriera ha operato anche nel marketing tecnologico. È attivo come divulgatore scientifico, in particolare su temi, appunto, di intelligenza artificiale e innovazione.