L’amministrazione comunale di Galbiate in collaborazione con Deepelse propone per mercoledì 2 dicembre alle 21.00, presso l’auditorium comunale “Cesare Golfari”, una serata per capire il presente dal titolo Intelligenza artificiale: conoscerla, capirla, usarla. Durante l’incontro interverrà Matteo Scutifero.

In questa serata, aperta a tutta la cittadinanza e pensata anche per chi non ha competenze tecniche, Matteo Scutifero proverà a fare chiarezza: un quadro semplice di cosa è l’ AI, le opportunità e i rischi, qualche esempio pratico di uso quotidiano e alcuni consigli per usarla in modo consapevole.