Inter Fest – Grande Festa Neroazzurra
Martedì 26 agosto dalle 19.00 si terrà in piazza San Giorgio a Varenna l’Inter Fest, una celebrazione del Club neroazzurro con degustazione di piatti della tradizione e DJ SET a cura di Dj Giona. L’Amministrazione Comunale ha patrocinato l’evento.
In caso di maltempo, serata posticipata a data da destinarsi.
La viabilità di Varenna verrà modificata come di seguito:
– la chiusura al traffico veicolare di Piazza San Giorgio e di Piazzetta Brenta dalle ore 18.00 fino al termine dell’evento;
– il divieto di sosta nei medesimi luoghi dalle ore 14.00 fino al termine dell’evento.