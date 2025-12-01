Introduzione all’opera e concerto “Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk”
Il Comune di Osnago presenta Prima della Prima, una piccola rassegna concertistica volta a presentare l’opera Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk. Mercoledì 3 Dicembre, alle 20.45, si terrà presso il Centro Civico Sandro Pertini un’introduzione all’opera.
L’introduzione vedrà Marco Moiraghi parlare della genesi e i segreti dell’opera di Dmitri Sostakovic. Interverrà anche Sara Martino, scenografa della Scala di Milano, che racconterà il “dietro le quinte”.
Domenica 7 Dicembre, alle 17.30, la Sala don Sironi del Centro Parrocchiale di Osnago ospiterà il concerto vero e proprio.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..