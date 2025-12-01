RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
lunedì, Dicembre 1, 2025
Introduzione all’opera e concerto “Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk”

Il Comune di Osnago presenta Prima della Prima, una piccola rassegna concertistica volta a presentare l’opera Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk. Mercoledì 3 Dicembre, alle 20.45, si terrà presso il Centro Civico Sandro Pertini un’introduzione all’opera.

L’introduzione vedrà Marco Moiraghi parlare della genesi e i segreti dell’opera di Dmitri Sostakovic. Interverrà anche Sara Martino, scenografa della Scala di Milano, che racconterà il “dietro le quinte”.

Domenica 7 Dicembre, alle 17.30, la Sala don Sironi del Centro Parrocchiale di Osnago ospiterà il concerto vero e proprio.

