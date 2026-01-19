RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
5.9 C
Comune di Lecco
lunedì, Gennaio 19, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Io non dimentico”: lettura scenica deicata alla shoah

L’Auditorium C. Golfari di Galbiate ospita Venrdì 23 Gennaio Io non dimentico, una lettura scenica dedicata alla Shoah a cura di Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo. L’evento è programmato per le 21.00 ed è a ingresso gratuito.

Tags: , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -