“Io non dimentico”: lettura scenica deicata alla shoah
L’Auditorium C. Golfari di Galbiate ospita Venrdì 23 Gennaio Io non dimentico, una lettura scenica dedicata alla Shoah a cura di Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo. L’evento è programmato per le 21.00 ed è a ingresso gratuito.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 12 Apr 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
