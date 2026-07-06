IoTeatrotusedia: “Curiosity night”

Giunge alla sua settima edizione la rassegna teatrale IoTeatroTuSedia, ideata e realizzata da Ronzinante APS nel 2020.

Da Venerdì 10 Luglio e per i prossimi venerdì fino al 24 luglio, la rassegna torna stanziale e si trasferisce definitivamente nell’arena di Spazio 50 a Novate, sede dell’associazione Ronzinante in Via Vittorio Veneto 1 a Merate.

Tre appuntamenti tutti diversi tra loro per tipologia di intrattenimento a cui si potrà partecipare anche con la formula del “portarsi la sedia da casa”, come succedeva un tempo nelle piazze dei paesi quando si assistevano agli spettacoli delle compagnie itineranti.

Si parte quindi Venerdì 10 Luglio, alle 21.00, con la oramai celebre Curiosity Night il gioco di cultura generale a squadre ideato e condotto da Riccardo Cogliati. Il gioco consiste premia chi sa rispondere al maggior numero di domande su vari argomenti come cinema, letteratura, storia, geografia e tanto altro. Le squadre hanno modo di definire il/la portavoce e possono consultarsi tra loro prima di fornire la risposta esatta. A condurre la serata il mitico Riccardo che non mancherà di intrattenere il pubblico con i suoi divertenti aneddoti.

Venerdì 17 Luglio alle 21.00 Stefano Panzeri presenterà uno studio sul prossimo spettacolo che lo vedrà come interprete, Sul ciglio di Francesca Marchegiano. La storia vera è quella di Cliff Young, un contadino australiano di sessantuno anni che vince una delle gare più massacranti al mondo indossando stivali di gomma, senza mai fermarsi a dormire.

Durante la serata sarà possibile dialogare con l’attore meratese e confrontarsi su spunti registici per la futura messa in scena in versione teatrale del testo.

Venerdì 24 Luglio sempre alle 21.00 sarà ospite, invece, Ivano Gobbato che ci condurrà nel Mondo Piccolo di Giovanni Guareschi, presentando gli indimenticabili personaggi nati dalla penna dell’inventore di Don Camillo.

Per assistere allo spettacolo sarà sufficiente presentarsi muniti di sedia (non andrebbe detto ma se ve la dimenticaste ci penserà l’organizzazione), senza dover prenotare.