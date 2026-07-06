Ioteatrotusedia: Ivano Gobbato presenta il Mondo Piccolo di Giovanni Guareschi
Giunge alla sua settima edizione la rassegna teatrale IoTeatroTuSedia, ideata e realizzata da Ronzinante APS nel 2020.
Da Venerdì 10 Luglio e per i prossimi venerdì fino al 24 luglio, la rassegna torna stanziale e si trasferisce definitivamente nell’arena di Spazio 50 a Novate, sede dell’associazione Ronzinante in Via Vittorio Veneto 1 a Merate.
Tre appuntamenti tutti diversi tra loro per tipologia di intrattenimento a cui si potrà partecipare anche con la formula del “portarsi la sedia da casa”, come succedeva un tempo nelle piazze dei paesi quando si assistevano agli spettacoli delle compagnie itineranti.
Venerdì 24 Luglio sempre alle 21.00 sarà ospite, invece, Ivano Gobbato che ci condurrà nel Mondo Piccolo di Giovanni Guareschi, presentando gli indimenticabili personaggi nati dalla penna dell’inventore di Don Camillo.
Per assistere allo spettacolo sarà sufficiente presentarsi muniti di sedia (non andrebbe detto ma se ve la dimenticaste ci penserà l’organizzazione), senza dover prenotare.