Irene Battaglia presenta il suo libro “Silenzio Innaturale”
Si tiene Giovedì 14 Maggio, presso l’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni di Lecco, la presentazione del libro Silenzio Innaturale di Irene Battaglia. L’opera, con prefazione di Giovanna Botteri, sarà presentata alle 18.00, sotto la conduzione del giornalista Gigi Riva.
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Lecco
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12 Maggio 2026
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Previsioni orarie
16:00
19°/19°°C 0 mm 0% 9 mph 27% 1006 mb 0 mm/h
19:00
15°/16°°C 0 mm 0% 7 mph 40% 1007 mb 0 mm/h
22:00
13°/13°°C 0 mm 0% 4 mph 56% 1012 mb 0 mm/h
01:00
12°/12°°C 0 mm 0% 3 mph 50% 1012 mb 0 mm/h
04:00
13°/13°°C 0 mm 0% 3 mph 48% 1011 mb 0 mm/h
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