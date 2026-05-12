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martedì, Maggio 12, 2026
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Irene Battaglia presenta il suo libro “Silenzio Innaturale”

Si tiene Giovedì 14 Maggio, presso l’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni di Lecco, la presentazione del libro Silenzio Innaturale di Irene Battaglia. L’opera, con prefazione di Giovanna Botteri, sarà presentata alle 18.00, sotto la conduzione del giornalista Gigi Riva.

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