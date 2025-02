Si aprono Lunedì 10 Marzo alle ore 20.00 le iscrizioni alla Resegup 2025. La quota di partecipazione è di 40 euro per coloro che si iscrivono entro il 17 Marzo; 45 euro per coloro che si iscrivono dal 18 Marzo al 15 Maggio; 50 euro per coloro che si iscrivono dal 16 al 30 Maggio.

Si ricorda che è richiesto certificato medico sportivo agonistico oppure a elevato impegno cardiovascolare.