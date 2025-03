“IterFestival” a Villa Greppi

Da Paolo Ruffini a Marco Balzano; da Paolo Rumiz ad Antonio Albanese. E ancora Oscar Farinetti, Ritanna Armeni, Alessandra Selmi. Dodici appuntamenti con gli autori delle più interessanti novità editoriali del momento per “IterFestival” 2025, la manifestazione promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione artistica di Martina Garancini de Lo Sciame Coop. Soc. Onlus. In programma dal 9 aprile al 6 giugno, la kermesse letteraria si snoderà, come sempre, tra i diversi comuni del Consorzio Villa Greppi, proponendo un fitto cartellone di incontri.

Quasi due mesi di chiacchierate con scrittori di primo piano per un’edizione che, quest’anno e come anticipato, ha come fil-rouge il tema “sfide”.

Psicologo e terapeuta, Alberto Penna è protagonista, invece, della serata di mercoledì 14 maggio alle 20.45, aula civica di Barzago, quando presenterà il suo saggio dal titolo “Uomini che piangono poco”, nel quale esplora la fragilità maschile e l’importanza delle emozioni negli uomini. Il 15 Maggio si fa tappa a Correzzana alle 20.45, al centro polifunzionale per l’incontro con Marco Balzano, di ritorno a Iter per parlare, questa volta, di “Bambino”, romanzo che racconta la storia di Mattia, nato a Trieste nel 1900 e divenuto grande tra abbandoni e solitudine. Nel desiderio di appartenenza, si lascerà sedurre dal fascismo, trasformandosi in una spietata camicia nera.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per aggiornamenti sul festival e su eventuali cambi di programma: www.villagreppi.it Facebook e Instagram: @consorziobrianteovillagreppi