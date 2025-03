“IterFestival” a Villa Greppi

Da Paolo Ruffini a Marco Balzano; da Paolo Rumiz ad Antonio Albanese. E ancora Oscar Farinetti, Ritanna Armeni, Alessandra Selmi. Dodici appuntamenti con gli autori delle più interessanti novità editoriali del momento per “IterFestival” 2025, la manifestazione promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione artistica di Martina Garancini de Lo Sciame Coop. Soc. Onlus. In programma dal 9 aprile al 6 giugno, la kermesse letteraria si snoderà, come sempre, tra i diversi comuni del Consorzio Villa Greppi, proponendo un fitto cartellone di incontri.

Quasi due mesi di chiacchierate con scrittori di primo piano per un’edizione che, quest’anno e come anticipato, ha come fil-rouge il tema “sfide”.

Si parla di parità di genere giovedì 29 maggio a Casatenovo alle 20.45, Auditorium di Villa Mariani grazie alla presenza di Irene Facheris, formatrice, attivista e autrice del libro “Parità in pillole”, che con esempi concreti smonta stereotipi e affronta temi quali il patriarcato e l’inclusione.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

