“IterFestival” a Villa Greppi

Da Paolo Ruffini a Marco Balzano; da Paolo Rumiz ad Antonio Albanese. E ancora Oscar Farinetti, Ritanna Armeni, Alessandra Selmi. Dodici appuntamenti con gli autori delle più interessanti novità editoriali del momento per “IterFestival” 2025, la manifestazione promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione artistica di Martina Garancini de Lo Sciame Coop. Soc. Onlus. In programma dal 9 aprile al 6 giugno, la kermesse letteraria si snoderà, come sempre, tra i diversi comuni del Consorzio Villa Greppi, proponendo un fitto cartellone di incontri.

Quasi due mesi di chiacchierate con scrittori di primo piano per un’edizione che, quest’anno e come anticipato, ha come fil-rouge il tema “sfide”.

A inaugurare questa edizione del festival è la serata di mercoledì 9 aprile, quando alle 20.45 il Teatro San Carlo di Sirone ospita l’attore e regista Antonio Albanese, che con “La strada giovane” debutta nella narrativa prendendo spunto da un fatto della propria storia familiare. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l’8 settembre 1943 e deportato oltre le Alpi. In un campo di prigionia stringe amicizia con due compagni e insieme tentano la fuga. Nel viaggio verso casa affronterà fame, paura e perdita dell’innocenza, trovando forza nei ricordi e nella speranza di riabbracciare chi ama.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per aggiornamenti sul festival e su eventuali cambi di programma: www.villagreppi.it Facebook e Instagram: @consorziobrianteovillagreppi